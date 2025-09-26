Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео
Рашисты обстреляли из артиллерии центр Херсона — погиб человек (ВИДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 26 вересня, кілька разів обстрілювали Херсон.
Є загибла та поранені. Про це повідомляється у Telegram-каналі Херсонської МВА.
Зазначається, що зранку російські терористи атакували Центральний район Херсона з авіації — били з шести літаків.
Пошкоджені 70 приватних і один багатоквартирний будинки.
Приблизно о 8.30 російські терористи обстріляли середмістя Херсона. Під удар потрапив громадський транспорт. Внаслідок удару по автобусу постраждала 48-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості. У неї термічні опіки обличчя, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
Згодом до лікарні звернулись ще двоє людей — чоловік та жінка. В обох контузії, вибухові травми, опіки обличчя.
Близько 10.00 ворог знову обстріляв Центральний район — цього разу по житлових кварталах била артилерія. Внаслідок цієї атаки:
загорілося кілька автівок. Є пряме влучання у квартиру;
- загинула 74-річна херсонка. Її тіло було виявлене біля одного з авто, які горіли. Жінка отримала вибухову травму, несумісну з життям.
- 55-річний чоловік дістав садна, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Медики надали потерпілому допомогу на місці. Під час обстрілу він був у своїй квартирі;
- 84-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. В момент атаки окупантів вона була в квартирі.