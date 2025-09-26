Олександр Сирський (праворуч), фото: Офіс президента

Українські засоби Deep Strike за неповні два місяці вразили 85 важливих об'єктів на території РФ, що безпосередньо впливає на логістику та забезпечення армії ворога.

Про це під час спілкування з журналістами заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це — наша сильна сторона, ефективна програма, яка вже довела свою результативність. Це — частини Сил безпілотних систем, що здійснюють дальнє вогневе ураження, — наголосив Сирський.

За його словами, серед цих 85 об'єктів:

33 воєнні цілі — бази, склади, арсенали, аеродроми, авіація на стоянках;

52 об'єкти воєнно-промислового комплексу — підприємства, що виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони.

Сирський додав, що Генштаб продовжить вдосконалювати цю структуру, адже ефективність DeepStrike підтверджено не лише Силами оборони, а й отримала високу оцінку з боку міжнародних партнерів.

Зокрема, наслідком ударів стала паливна криза на території РФ, яка впливає на логістику та заб"Можливості воєнно-промислового комплексу противника істотно знижено — і ми бачимо це на полі бою, — наголосив він. — Це змусило російський флот ховатися на базі в Новоросійську і виходити лише на короткий термін — для ракетних ударів — і далі знову повертається до укриттів. Це також змусило противника відтягнути тактичну авіацію на значні відстані від лінії фронту.

За словами Сирського, нарощення та масштабування підрозділів, які здійснюють DeepStrike, продовжуватиметься. Паралельно буде вдосконалюватися система їхнього застосування та командна вертикаль для досягнення максимальної ефективності.

