Президент Володимир Зеленський заявив, що риторика цивілізованих країн щодо Росії повинна бути відповідною до її погроз, і якщо РФ погрожує блекаутом Києву, вона має знати, що в Москві також буде блекаут.



Зеленський на брифінгу в суботу розповів, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом поділився з ним «реаліями на полі бою і деяким баченням того, що могло би бути. Не треба бути дуже обережними в риториці з рускімі, якщо вони погрожують.



«Я вважаю, що така сама риторика повинна бути і в цивілізованих країн. Бути цивілізованими з нецивілізованими — мені здається, це помилка, як в риториці, так і в більш змістовних кроках на полі бою і щодо РФ.



Якщо Росія ставить ціль блекауту в Україні і ставить цю ціль кожну зиму в Україні, я не впевнений, що відповідь від нас і інших партнерів повинна бути інша. Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами, але це не значить, що вони слабкі, і не треба появляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії».