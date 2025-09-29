СБУ затримала агента РФ. Фото: Служба безпеки України

Російського агента схопила СБУ у Хмельницькій області.

Цей агент російської Федеральної служби безпеки збирав координати місцевих військових об'єктів та оборонних заводів на заході України, по яких противник готував ракетно-дронові комбіновані атаки. На ворога працював місцевий різноробочий. Про це 29 вересня прес-центр Служби безпеки України повідомив у соцмережах.

Виявилося, що для збору розвідданих фігурант випитував «потрібну» інформацію під час побутових розмов зі знайомими. Після цього від розвідував місцевість, фотографував об'єкти та позначав їхні координати на гугл-картах.

Затримали зрадника під час того, коли він намагався відзняти відео поблизу потенційної «цілі». У фігуранта вже провели обшуки й вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави і загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 вересня у Хмельницькому військова контррозвідка затримала 31-річного місцевого безробітного, який працював на російську ФСБ. Зловмисник наводив ракетно-дронові удари ворога по об'єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України.