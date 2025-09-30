ГУР та МЗС України евакуювали з Гази 57 громадян. Фото: ГУР

Українське МЗС та ГУР провели евакуацію людей із Сектора Газа.

З Гази вдалося вивезти 48 громадян України, серед яких 14 жінок і 16 дітей. Також було евакуйовано дев’ятьох палестинців — членів українських сімей. Евакуація проходила в зоні активних бойових дій. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Головне управління розвідки Міноборони України 30 вересня повідомили в соцмережах.

Зазначається, що двоє евакуйованих — 26-річний українець та 58-річний палестинець були поранені. Медики розвідки надали їм необхідну допомогу.

Літак з цими людьми вже прибув до Молдови, а звідти вирушить до України. Сприяли у логістиці, транзиті та наданні дозволів Ізраїль, Йорданія та Молдова.

У ГУР відзначили, що операція з евакуації була дуже складною, бо в регіоні критично погіршилася безпекова ситуація.

Нагадаємо, 20 липня стало відомо, що Ізраїль вперше розпочав наземні операції в центральній частині Ґази. А в серпні ЗМІ поінформували, що Ізраїль хоче встановити повний військовий контроль над містом Газа. Ізраїльський політично-безпековий кабінет вже схвалив план захоплення Гази.