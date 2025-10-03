Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Конотопі 30 вересня 79-річного чоловіка поранила куля ППО, фото: «Голос Конотопа»

Помер поранений кулею ППО у Конотопі чоловік — мер

3 жов 2025, 23:18
999

У лікарні сьогодні, 3 жовтня, пізно ввечері помер чоловік, якого 30 вересня у Конотопі поранила куля протиповітряної оборони.

Про це у своєму Telegaram-каналі повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

Чоловік, якого в центрі Конотопа поранила в живіт куля ППО, сьогодні близько 21:00 помер в лікарні, — зазначив Семеніхін. — Співчуття рідним і близьким.

І нагадую, не знаходьтеся на вулиці і біля вікон, коли працюють хлопці! — додав він.

Вранці 30 вересня Конотоп атакували російські «шахеди», лунали вибухи. Згодом того дня Семеніхін повідомив, що в центрі міста було поранено в живіт кулею ППО 79-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували і розпочали термінову операцію.

1 жовтня Семеніхін повідомляв, що у пораненого чоловіка стан стабільно тяжкий, він втратив два літри крові, йому довелося видалити нирку і частину тонкого кишківника.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів