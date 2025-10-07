Новини
Російські дрони продовжують атакувати залізницю, фото:

Дрони вдарили поблизу залізничної станції на Чернігівщині — рух поїздів затримується

7 жов 2025, 14:57
Російські безпілотники знову атакували Ніжинський район Чернігівської області.

Про це сьогодні, 7 жовтня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Ніжинська міська рада.

Удар безпілотниками було нанесено поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин», — розповіли у міськраді. — Наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту.

Інформація про постраждалих відсутня.

Жителів району закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що російська армія обстріляла енергетичний об'єкт у Прилуках на Чернігівщині. Після обстрілу у частині міста зникло світло.

