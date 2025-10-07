Дрони вдарили поблизу залізничної станції на Чернігівщині — рух поїздів затримується

Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські дрони продовжують атакувати залізницю, фото:
Дрони вдарили поблизу залізничної станції на Чернігівщині — рух поїздів затримуєтьсяhttps://racurs.ua/ua/n209534-drony-vdaryly-poblyzu-zaliznychnoyi-stanciyi-na-chernigivschyni-ruh-poyizdiv-zatrymuietsya.htmlРакурс
Російські безпілотники знову атакували Ніжинський район Чернігівської області.
Про це сьогодні, 7 жовтня, вдень на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Ніжинська міська рада.
Удар безпілотниками було нанесено поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин», — розповіли у міськраді. — Наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту.
Інформація про постраждалих відсутня.
Жителів району закликають перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що російська армія обстріляла енергетичний об'єкт у Прилуках на Чернігівщині. Після обстрілу у частині міста зникло світло.