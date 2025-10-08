Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Окупанти атакували підприємство ДТЕК. Фото:

Окупанти втретє атакували фабрику ДТЕК на Донеччині (ВІДЕО)

8 жов 2025, 19:25
999

Армія РФ атакувала фабрику на Донеччині, де збагачують вугілля для ТЕС.

Під час удару чергові працівники були в укритті, тому ніхто не постраждав. Обладнання фабрики перебуває в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Про це група ДТЕК 8 жовтня повідомила у Facebook.

Зазначається, що це вже другий удар по об'єктах ДТЕК за добу. Також це була третя масштабна атака по цій фабриці за останні півтора місяці.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом понад 200 разів. Востаннє по ТЕС росіяни вдарили вночі 8 жовтня й серйозно пошкодили обладнання електростанція. Поранення дістали двоє енергетиків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів