Оккупанты атаковали предприятие ДТЭК. Фото:

Оккупанты третий раз атаковали фабрику ДТЭК в Донецкой области (ВИДЕО)

8 окт 2025, 19:25
Армія РФ атакувала фабрику на Донеччині, де збагачують вугілля для ТЕС.

Під час удару чергові працівники були в укритті, тому ніхто не постраждав. Обладнання фабрики перебуває в непридатному стані. Роботу підприємства довелося законсервувати. Про це група ДТЕК 8 жовтня повідомила у Facebook.

Зазначається, що це вже другий удар по об'єктах ДТЕК за добу. Також це була третя масштабна атака по цій фабриці за останні півтора місяці.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом понад 200 разів. Востаннє по ТЕС росіяни вдарили вночі 8 жовтня й серйозно пошкодили обладнання електростанція. Поранення дістали двоє енергетиків.

