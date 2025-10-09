Троє осіб загинули внаслідок російських обстрілів Сумщини

Наслідки обстрілів Сумщини. Фото: поліція

Сумська область зазнала масованих ударів ворога з повітря.

У середу, 8 жовтня, загарбники били по громадах регіону десятками ударних БпЛА й керованими авіабомбами. Частину дронів протиповітряна оборона змогла знешкодити, але ворог продовжував атаки. Про це керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Росіяни били по Степанівській, Сумській, Білопільській, Великописарівській, Комишанській та Миколаївській сільських громадах. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів загинув 40-річний чоловік, а у Білопільській — 66-річний чоловік.

Також були поранені 47-річний мешканець Степанівської громади та 52-річний мешканець Сумської громади. Постраждалим надають медичну допомогу.

Крім того, зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 8 жовтня у Білопіллі на Сумщині російські війська спрямували безпілотник по бригадному автомобілю АТ «Сумиобленерго». На щастя, енергетики не постраждали, бо саме збиралася виїздити на ремонт мереж.