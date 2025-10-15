Сергій Лисак призначений головою Одеської МВА.

Сергій Лисак призначений головою Одеської міської військової адміністрації.

Відповідний указ президента Володимира Зеленського у середу, 15 жовтня, з’явився на сайті Офісу президента. Іншим указом глава держави постановив утворити Одеську МВА.

До цього Лисак очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію. Замість нього тимчасовим керівником регіону буде заступник голови ОВА Владислав Гайваненко.

Як відомо, Сергій Лисак — бригадний генерал Служби безпеки України. З 2020 року очолював управління СБУ в Житомирській області. Президент Зеленський призначив Лисака на посаду начальника СБУ у Дніпропетровській області 19 липня 2022 року. А очолював Дніпропетровську ОВА він з 7 лютого 2023 року.

Нагадаємо, 14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Згодом Служба безпеки України показала копії його російського закордонного паспорта. У спецслужбі наголосили, що чинний міський голова Одеси наразі начебто є громадянином країни-агресора і має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Водночас сам Труханов заперечує цю інформацію, а припинення його українського громадянства вважає «фальсифікацією». Чиновник готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.