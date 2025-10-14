Зеленський пообіцяв призначити керівника Одеської МВА. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n209686-zelenskyy-anonsuvav-pryznachennya-kerivnyka-viyskovoyi-administraciyi-v-odesi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський пообіцяв призначити керівника Одеської міської військової адміністрації.

Відповідне рішення щодо очільника МВА буде ухвалене найближчим часом. Одеса «заслуговує на більший захист та більшу підтримку», і це можна зробити у форматі військової адміністрації. Про це глава держави 14 жовтня заявив у вечірньому відеозверненні.

Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені, — наголосив президент.

Також Зеленський подякував СБУ «за сильну роботу на захист України й на протидію російським агентурним мережам».

Нагадаємо, 14 жовтня ЗМІ поінформували, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Офіційний указ на сайті Офісу президента не був опублікований.

Згодом Служба безпеки України підтвердила позбавлення Труханова громадянства України й показала копії його російського закордонного паспорта. У спецслужбі наголосили, що чинний міський голова Одеси наразі начебто є громадянином країни-агресора і має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ.

Водночас сам Труханов заперечує цю інформацію, а припинення його українського громадянства вважає «фальсифікацією». Чиновник готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.