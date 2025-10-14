Паспорт РФ Геннадія Труханова. Фото: СБУ

СБУ підтвердила позбавлення Геннадія Труханова громадянства України.

Міському голові Одеси припинили українське громадянство, бо він є громадянином Росії. Копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби. Про це прес-центр Служби безпеки України 14 жовтня повідомив у Telegram.

Зазначається, що 15 грудня 2015 року Труханов отримав закордонний паспорт РФ строком на 10 років. А в 2017 році представники одеського мера звернулися до російських органів, після чого суд скасував чинність його внутрішнього російського паспорта.

Зазначається, що начебто в судовому рішенні йшлося про те, що відмова від паспорта або втрата його чинності нібито «не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законних підставах».

Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином країни-агресора. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних Федеральної податкової служби РФ, — наголосили в українській спецслужбі.

Нагадаємо, 14 жовтня ЗМІ поінформували, що президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього народного депутата від забороненої ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна. Офіційні укази на сайті Офісу президента не опубліковані.

Після цього Труханов заявив, що не має громадянства Російської Федерації і назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Він готує позови до судів України та Європейського суду з прав людини.