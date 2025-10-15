На ТОТ Луганщини проблеми з водопостачанням, фото: ZMINA.info

На тимчасово окупованій Луганщині щотижня виникають проблеми з водопостачанням, найчастіше — на окупованих 11 років тому територіях, де увесь цей час російські загарбники не робили нічого.

Наразі аварійна ситуація сталася на водогонах, що забезпечують 24 населені пункти, серед яких вісім міст. Про це сьогодні, 15 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Питна вода відсутня у 200 тисяч жителів. Повністю відключені від подачі води 16 сіл та селищ, а також п’ять міст. Крім того, води в кранах немає більше ніж у половини мешканців Брянки, Кадіївки та Алчевська, — вказано в повідомленні.

На початку жовтня Луганська ОВА повідомляла про плани окупантів вирішити проблему із водопостачанням, скориставшись шахтними водами — тобто, у мережу замість питної води подавати технічну. Відповідний проект щодо спрямування шахтних вод місцевого вугледобувного підприємства в централізовану мережу хочуть реалізувати у місті Зоринськ Алчевської громади.

Нагадаємо, рашисти проблеми із водопостачанням на ТОТ Луганщини пояснюють, зокрема, гідрологічною засухою.