Безпілотники атакували тимчасово окупований Крим.

У ніч проти 17 жовтня дрони поцілили в нафтобазу в селищі Гвардійське. Вибухи там чули приблизно о 2.00. Ймовірно, там також зайнявся склад із боєприпасами. Також міг бути приліт також по російському гарнізону, що дислокується біля аеродрому. Поблизу об'єкта спостерігається стовп диму. Про це повідомив моніторинговий канал «Крымский ветер».

Зазначається, що уражена нафтобаза належить мережі автозаправок ATAN. Таких у Криму понад 100 штук.

Під атакою був і окупований Донецьк. У місті фіксувалися масштабні вибухи, ймовірно, складу з боєприпасами.

У російському Сочі минулої ночі також оголошували повітряну тривогу, там лунали вибухи і працювала ППО. Атаку підтвердив мер міста Андрій Прошунін. Тимчасово припиняв роботу не лише аеропорт Сочі, але й ще вісім аеропортів — Краснодара, Самари, Калуги і Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокамська, Уфи і Ярославля.

Нагадаємо, 16 жовтня Сили оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки нафти становив 4,8 млн т, а підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії.