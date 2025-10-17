У Чернігові з’явився сквер Трампа

Чернігівська міська рада вчора, 16 жовтня, перейменувала сквер «Казка», розташований у мікрорайоні Шерстянка в Чернігові, на честь президента США Дональда Трампа.

Представник Українського Інституту національної пам’яті Сергій Бутко у коментарі виданню «Суспільне» заявив, що такі дії — «це надзвичайно грубе порушення закону та державної політики національної пам’яті українського народу».

На честь фізичної особи можуть називати будь-що тільки після його смерті. Про це йдеться у законі «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» частини 2 статті 3, — зазначив він.

Бутко наголошує - повністю оцінити, чи гідна людина, щоб на її честь називали вулицю або сквер, можна лише після того, як вона закінчить свій життєвий шлях.

Наскільки мені відомо, депутати-ініціатори цього перейменування були поінформовані юристом, що це заборонено законом. Але сталося, як сталося, — зазначив Бутко.

На мій погляд — це дуже погано. Тому що у нас у громаді велика кількість претензій. Бо зараз є багато Героїв України (посмертно), які народилися вже у незалежній Україні й віддали своє життя. Вони відзначені найвищими нагородами, а на їх честь немає назв, — додав він.

За словами Бутко, ще одним порушенням є «непроведення комісії по топонімії та громадських обговорень» щодо перейменування цього скверу:

Рішення одразу ухвалили у сесійній залі. Закон є однозначним, і його норми треба дотримуватися. Я не розумію, чому 22 депутати міськради порушили закон?.

Нагадаємо, пропозицію про перейменування скверу у Чернігові внесла голова фракції «Європейська солідарність» Марина Семененко.

У коментарі «Суспільному» вона зазначила, що знає про закон, який забороняє перейменовувати іменами живих людей, та додала:

Тому ми не перейменовували на ім’я Дональда Трампа. Це — сквер Трампа. Прізвище просто. Це була ініціатива нашої фракції. Чернігівська міська рада може встановлювати назви, які їй захочеться у місті. Це не питання до Інституту національної пам’яті.

За словами Семененко, це рішення «чисто дипломатичний, політичний, гарний крок, щоб отримати зиск для нашого міста».

Джерело: «Суспільне»