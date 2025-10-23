Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки теракту у Луганську, фото: ЦНС
Рашисти влаштували теракт на ТОТ, щоб звинуватити Україну — ЦНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n209872-rashysty-vlashtuvaly-terakt-na-tot-schob-zvynuvatyty-ukrayinu-cns-foto.htmlРакурс
Російські спецслужби почали теракти проти мирного населення на ТОТ, щоб звинуватити Україну.
Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
В окупованому Луганську вибухнула замінована Bluetooth-колонка — чоловік, який штовхнув її, втратив ногу. Пропагандисти одразу заявили, що з колонки грала пісня «Океану Ельзи», натякаючи на «український слід, — розповіли у ЦНС. — Також жителі передають, що ймовірніше причина вибуху — граната, яку чоловік підірвав через побутовий конфлікт.
За даними джерел ЦНС, вибух — це постановка ФСБ.
Перед інцидентом до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, який займається провокаціями проти рухів спротиву. Їхнє завдання — створити «картинку», нібито українці атакують мирних жителів, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що в Луганську вже масово перевіряють телефони та підписки на українські канали.
За планом окупантів, це лише початок серії фейкових «терактів» із українською символікою, — наголошують у ЦНС. — Жителів ТОТ закликаємо бути обережними — не наближайтеся до підозрілих предметів чи техніки у громадських місцях.