Рашисти влаштували теракт на ТОТ, щоб звинуватити Україну — ЦНС (ФОТО)

23 жов 2025, 20:51
999

Російські спецслужби почали теракти проти мирного населення на ТОТ, щоб звинуватити Україну.

Про це сьогодні, 23 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

В окупованому Луганську вибухнула замінована Bluetooth-колонка — чоловік, який штовхнув її, втратив ногу. Пропагандисти одразу заявили, що з колонки грала пісня «Океану Ельзи», натякаючи на «український слід, — розповіли у ЦНС. — Також жителі передають, що ймовірніше причина вибуху — граната, яку чоловік підірвав через побутовий конфлікт.

За даними джерел ЦНС, вибух — це постановка ФСБ.

Перед інцидентом до Луганська прибули співробітники спецпідрозділу, який займається провокаціями проти рухів спротиву. Їхнє завдання — створити «картинку», нібито українці атакують мирних жителів, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що в Луганську вже масово перевіряють телефони та підписки на українські канали.

За планом окупантів, це лише початок серії фейкових «терактів» із українською символікою, — наголошують у ЦНС. — Жителів ТОТ закликаємо бути обережними — не наближайтеся до підозрілих предметів чи техніки у громадських місцях.

Наслідки теракту у Луганську, фото: ЦНС

Джерело: Ракурс


