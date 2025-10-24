Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення артилерії російських загарбників, скріншот відео
На Півдні України FPV-дрони знищили замасковану артилерію російських загарбників.
Відповідне відео сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Аеророзвідники 8 прикордонного загону, під час патрулювання лісосмуги, виявили ворожі засоби ураження: гаубицю Д-30 та САУ, які противник спробував заховати серед дерев, — вказано в писі відео. — Спорядивши FPV-дрони, бійці-прикордонники добряче «підсмажили» гармату, перетворивши її на купу обгорілого металу.
Слідом у приціл потрапила самохідна артилерійська установка, яка була знищена під час нічного патрулювання, — додали у ДПСУ.