Знищення артилерії російських загарбників, скріншот відео

На Півдні FPV-дрони знищили замасковані гаубицю та САУ рашистів (ВІДЕО)

24 жов 2025, 12:45
На Півдні України FPV-дрони знищили замасковану артилерію російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 24 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Аеророзвідники 8 прикордонного загону, під час патрулювання лісосмуги, виявили ворожі засоби ураження: гаубицю Д-30 та САУ, які противник спробував заховати серед дерев, — вказано в писі відео. — Спорядивши FPV-дрони, бійці-прикордонники добряче «підсмажили» гармату, перетворивши її на купу обгорілого металу.

Слідом у приціл потрапила самохідна артилерійська установка, яка була знищена під час нічного патрулювання, — додали у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


