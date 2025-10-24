Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Опалювальний сезон в Україні розпочинається із затримкою, фото: GooFon

Коли розпочнеться опалювальний сезон, розповіла Свириденко

24 жов 2025, 13:25
999

В Україні ще не розпочинається опалювальний сезон, оскільки рішення про його старт ухвалюють органи місцевого самоврядування, зважаючи на навколишню температуру — відповідного правила дотримуватимуться і цього року.

Про це сьогодні, 24 жовтня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Опалювальний сезон вже розпочався для соціальної сфери. Рішення по старту опалювального сезону приймається органами місцевого самоврядування, коли протягом трьох діб середньодобова температура не перевищує 8 градусів. Цієї норми й дотримуємося, — зазначила вона.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів