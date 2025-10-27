Росіяни поцілили дроном у маршрутку на Сумщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n209907-rosiyany-pocilyly-dronom-u-marshrutku-na-sumschyni-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Армія Росії атакувала дроном маршрутне таксі на Сумщині.

Ввечері, 26 жовтня, загарбники спрямували безпілотник на мікроавтобус, який рухався до обласного центру по трасі Суми — Білопілля. Атака відбулася на трасі біля Миколаївської сільської громади. Маршрутка внаслідок влучання вигоріла вщент. Про це очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілу у лікарні помер поранений 69-річний чоловік. Ще в «швидкій» медики намагалися його реанімувати, але його поранення були надто тяжкі. Ще 13 осіб дістали поранення.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що цією ділянкою траси не мав рухатися рейсовий транспорт, бо це зона підвищеної небезпеки через часті атаки російських БпЛА. Відтак там діють обмеження, а для перевезень визначені інші маршрути. Наразі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Прокуратура Сумщини розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 27 липня російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. Тоді загинули троє жінок, а 20 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.