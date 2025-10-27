Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни поцілили дроном у маршрутку на Сумщині. Фото:
Росіяни поцілили дроном у маршрутку на Сумщині, є загиблий та поранені
Армія Росії атакувала дроном маршрутне таксі на Сумщині.
Ввечері, 26 жовтня, загарбники спрямували безпілотник на мікроавтобус, який рухався до обласного центру по трасі Суми — Білопілля. Атака відбулася на трасі біля Миколаївської сільської громади. Маршрутка внаслідок влучання вигоріла вщент. Про це очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив у Telegram.
Внаслідок обстрілу у лікарні помер поранений 69-річний чоловік. Ще в «швидкій» медики намагалися його реанімувати, але його поранення були надто тяжкі. Ще 13 осіб дістали поранення.
В обласній військовій адміністрації наголосили, що цією ділянкою траси не мав рухатися рейсовий транспорт, бо це зона підвищеної небезпеки через часті атаки російських БпЛА. Відтак там діють обмеження, а для перевезень визначені інші маршрути. Наразі обставини події з’ясовують правоохоронці.
Прокуратура Сумщини розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 27 липня російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями поблизу Юнаківської громади Сумської області. Тоді загинули троє жінок, а 20 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.