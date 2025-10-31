ССО знищили російський «БУК-М3» в Ростовській області. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210026-sso-znyschyly-rosiyskyy-buk-m3-v-rostovskiy-oblasti-rf.html

Ракурс

Сили спеціальних операцій знищили дороговартісні російські системи.

У ніч на 28 вересня спецура у взаємодії з повстанським рухом в Росії «Черная Искра» провели спецоперацію. Таким чином було виведено з ладу два критичні елементи системи російської ППО. У Ростовській області знищено зенітно-ракетний комплекс «БУК-М3» та радіолокаційна станція раннього виявлення «НЕБО-У». Про це Сили спеціальних операцій 31 жовтня повідомили в Telegram.

У ССО зазначили, що вартість кожного з комплексів вимірюється кількома сотнями мільйонів доларів. «БУК-М3» здатний уражати цілі на відстані до 80 км, а «НЕБО-У» виявляти винищувачі на відстані до 400 км. Ці системи ворога сильно загрожують українській військовій авіації в прифронтовій зоні.

ССО України продовжують завдати важкі та критичні для ворога удари, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу, — наголосили військові.

Нагадаємо, 27 жовтня українські Сили спецоперацій успішно уразили об'єкти забезпечення Збройних сил РФ на окупованій території Луганської області. Було спалено склад з паливно-мастильними матеріалами та нафтобазу.