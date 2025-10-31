Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ВМС вдарили ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ, фото: ВМС ЗСУ

Ракети «Нептун» вдарили по Орловській ТЕЦ у РФ — ВМС

31 жов 2025, 18:01
999

Підрозділи ВМС ЗС України завдали влучниого удару крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська у РФ.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

Обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів, — наголошують у ВМС. — Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, які показують момент удару по Орловській ТЕЦ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів