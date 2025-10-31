ВМС вдарили ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ, фото: ВМС ЗСУ

Ракурс

Підрозділи ВМС ЗС України завдали влучниого удару крилатими ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська у РФ.

Про це сьогодні, 31 жовтня, повідомила прес-служба ВМС ЗСУ.

Обидва об'єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів, — наголошують у ВМС. — Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися відео, які показують момент удару по Орловській ТЕЦ.