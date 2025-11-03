Новини
Вражено Саратовський НПЗ у РФ, фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони вразили Саратовський НПЗ у РФ — Генштаб

3 лис 2025, 11:46
У ніч на 3 листопада 2025 року підрозділи

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 3 листопада, вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил рф, — зазначили у Генштабі.

Також було завдано вогневого ураження по логістичних об'єктах загарбників на території тимчасово окупованої Луганщини, зокрема:

  • уражено склад матеріально-технічних засобів у населеному пункті Розкішне;
  • уражено рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Сили оборони послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази держави-терориста з метою позбавити її можливостей продовжувати агресію, — наголошують у Генштабі.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилися фото та відео наслідків атаки на Саратовський НПЗ.

Джерело: Ракурс


