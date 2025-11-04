Корабель Чорноморського флоту Росії горів в окупованому Севастополі. Фото:

Ракурс

Корабель Чорноморського флоту Росії горів в окупованому Севастополі.

У вівторок, 3 листопада, біля причалу в Сухарній бухті спалахнув російський малий протичовновий корабель проекту 1124-М «Альбатрос-М», який входить до складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це 4 листопада повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Заявляється, що ідентифікувати судно вдалося не одразу, бо надбудову була закрита маскувальними сітками.

За інформацією очевидців, пожежа спалахнула на борту МПК проекту 1124-М «Альбатрос-М». У складі Чорноморського флоту Росії наразі є лише чотири такі кораблі. Всі вони були збудовані у 1980-х роках й мають назви «Муромець», «Суздалець», «Касимов» і «Єйськ». У 2024 році двоє з цих суден росіяни переправили у Новоросійськ, а решта залишилися в Севастополі.

Нагадаємо, українська агентура спостерігала за територією 102-го окремого загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Чорноморського флоту у Костянтинівській бухті Севастополя. Цей підрозділ бере участь в охороні незаконно збудованого Кримського мосту.