Карта бойових дій 4 листопада, фото: DeepState

https://racurs.ua/ua/n210098-joden-pidrozdil-syl-oborony-v-pokrovsku-chy-myrnogradi-ne-perebuvaie-v-otochenni-genshtab.html

Ракурс

Жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Про це заявив речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі виданню «Українська правда».

На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні, — зазначив він. — Підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.

За словами Ковальова, ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із міста.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ще 29 жовтня заявив про нібито оточення українських військ у Покровську та Куп’янську. 30 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував ці заявив Путіна.

Джерело: «Українська правда»