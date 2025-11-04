Новости
Ракурс
Карта боевых действий 4 ноября, фото: DeepState

Ни одно подразделение Сил обороны в Покровске или Мирнограде не находится в окружении — Генштаб

4 ноя 2025, 23:21
999

Жоден із підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації.

Про це заявив речник Генштабу майор Андрій Ковальов у коментарі виданню «Українська правда».

На цей момент у Покровсько-Мирноградській агломерації немає оточення чи блокування міст. Також жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні, — зазначив він. — Підрозділи Збройних сил України роблять все для здійснення логістики.

За словами Ковальова, ситуація у Покровську складна, але зараз триває комплексна операція з виявлення сил ворога у міській забудові, знищення та витіснення російських окупантів із міста.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін ще 29 жовтня заявив про нібито оточення українських військ у Покровську та Куп’янську. 30 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував ці заяви Путіна.

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


