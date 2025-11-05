Новини
Ракурс
Анджеліна Джолі в Херсоні. Фото: соцмережі

Акторка Анджеліна Джолі відвідала Херсон (ФОТО)

5 лис 2025, 17:25
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі відвідала український Херсон.

Володарка всесвітньовідомої кінопремії «Оскар» побувала в прифронтовому місті у рамках гуманітарної місії. Місцеві пабліки публікують її фото в бронежилеті.

Як відомо попередньо, Джолі відвідала медичні заклади та пологовий будинок у Херсоні.

Анджеліна Джолі в Херсоні. Фото: соцмережі

Анджеліна Джолі в Херсоні. Фото: соцмережі

Також у мережі з’явилася інформація, що нібито вночі одного із охоронців Анджеліни Джолі забрали до одного з Територіальних центрів комплектування Миколаївської області. Акторка мусила особисто їхати до ТЦК, щоб забрати бодігарда.

Нагадаємо, голлівудська акторка Анджеліна Джолі з початку повномасштабної війни вже відвідувала Україну. У квітні 2022 року вона приїхала до Львова. Зірка відвідала лікарню, де лікувалися діти, а також поспілкувалася з волонтерами та переселенцями.

