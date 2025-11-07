Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС
Російський обстріл спричинив пожежу в багатоповерхівці у Херсоні (ФОТО)
Російські загарбники вчора, 6 листопада, вдень завдали удару по житловому будинку в Херсоні.
Внаслідок влучання загорілися квартири та балкони в багатоповерхівці.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На місце події оперативно прибули рятувальники, які, працюючи в умовах загрози повторного обстрілу, та ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві. — На щастя, постраждалих немає.
Також рашисти учора ввечері та сьогодні, 7 листопада, вранці завдали кілька ударів по житлових кварталах у центральній частині Херсона. Про це повідомила прес-служба Херсонської МВА, опублікувавши фото наслідків влучань ворожих снарядів у будинки мирних жителів Херсона.