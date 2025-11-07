Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Російський обстріл спричинив пожежу в багатоповерхівці у Херсоні (ФОТО)

7 лис 2025, 11:59
999

Російські загарбники вчора, 6 листопада, вдень завдали удару по житловому будинку в Херсоні.

Внаслідок влучання загорілися квартири та балкони в багатоповерхівці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які, працюючи в умовах загрози повторного обстрілу, та ліквідували пожежу, — розповіли у відомстві. — На щастя, постраждалих немає.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: ДСНС

Також рашисти учора ввечері та сьогодні, 7 листопада, вранці завдали кілька ударів по житлових кварталах у центральній частині Херсона. Про це повідомила прес-служба Херсонської МВА, опублікувавши фото наслідків влучань ворожих снарядів у будинки мирних жителів Херсона.

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: Херсонська МВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів