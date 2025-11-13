На ТОТ розпочали примусовий демонтаж супутникового обладнання, яке дозволяє уникати російської пропаганди

Окупанти розпочали демонтаж супутникового обладнання, фото: Wikimedia Commons

На окупованій Луганщині із 1 листопада розпочали примусовий демонтаж супутникового обладнання, за допомоги якого можна було налаштувати не лише прокремлівське телебачення.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зокрема, на багатоповерхівках в Алчевську ці роботи виконують місцева окупаційна адміністрація та регіональні фонди управління багатоквартирними будинками, — розповіли в ОВА. — Водночас на заміну свої послуги пропонує оператор супутникового телебачення «руський мир».

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що окупанти підписали указ про заборону використання супутникових антен, які дозволяють дивитися українські канали. Рашисти навіть не приховують, що мета цих заходів — обмежити доступ людей до інформації з «недружніх країн», тобто закрити будь-які можливості отримати іншу інформацію, окрім кремлівської пропаганди.