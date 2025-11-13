Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення ворожої гаубиці, скріншот відео
Дрон на оптоволокні вразив ворожу гаубицю на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210275-dron-na-optovolokni-vrazyv-voroju-gaubycu-na-pivnichno-slobojanskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку український дрон з оптоволоконним керуванням вразив ворожу гаубицю.
Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою дрона з оптоволоконним керуванням уразили ворожу гаубицю Д-20 на Північно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показано процес спорядження безпілотника та момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона.