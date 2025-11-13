Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожої гаубиці, скріншот відео

Дрон на оптоволокні вразив ворожу гаубицю на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

13 лис 2025, 14:54
999

На Північно-Слобожанському напрямку український дрон з оптоволоконним керуванням вразив ворожу гаубицю.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою дрона з оптоволоконним керуванням уразили ворожу гаубицю Д-20 на Північно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано процес спорядження безпілотника та момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів