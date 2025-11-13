Новости
Ракурс
Уничтожение вражеской гаубицы, скриншот видео

Дрон на оптоволокне поразил вражескую гаубицу на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

13 ноя 2025, 14:54
999

На Північно-Слобожанському напрямку український дрон з оптоволоконним керуванням вразив ворожу гаубицю.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою дрона з оптоволоконним керуванням уразили ворожу гаубицю Д-20 на Північно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео показано процес спорядження безпілотника та момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона.

Источник: Ракурс


