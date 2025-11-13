Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеской гаубицы, скриншот видео
Дрон на оптоволокне поразил вражескую гаубицу на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n210275-dron-na-optovolokne-porazil-vrajeskuu-gaubicu-na-severo-slobojanskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Північно-Слобожанському напрямку український дрон з оптоволоконним керуванням вразив ворожу гаубицю.
Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Прикордонники «Сталевого кордону» за допомогою дрона з оптоволоконним керуванням уразили ворожу гаубицю Д-20 на Північно-Слобожанському напрямку, — вказано в описі відео.
На відео показано процес спорядження безпілотника та момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона.