Далекобійні ракети «Нептун» успішно уразили цілі. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n210300-zsu-uspishno-zastosuvaly-dalekobiyni-neptuny-po-cilyah-u-rosiyi-video.html

Ракурс

Далекобійні ракети «Нептун» вночі 14 листопада били по території Російської Федерації.

Ракети атакували визначених цілях на російській території. Про ефективне використання українських «довгих нептунів» для ураження цілей на території країни-агресора заявив президент Володимир Зеленський за результатами доповідей головнокомандувача ЗСУ та командувача Повітряних сил. Відповідний допис глава держави зробив у Facebook.

Цієї ночі наші воїни успішно застосували «довгі нептуни» по визначених цілях на російській території — і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати, — йдеться у повідомленні.

Також український лідер поінформував, що вночі протиповітряна оборона України знищила 14 російських ракет, зокрема дві аеробалістичні та шість балістичних. Для цього застосовувалися ЗРК Patriot та інші системи.

Зеленський додав, що українські дипломати активно інформують міжнародних партнерів про характер російських атак, основними мішенями яких є житлові райони Києва та енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, 14 листопада був атакований порт у Новоросійську Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пошкодження судна та нафтобази на одному з найбільших перевальних комплексів у Росії «Шесхаріс». А у Саратові вибухи й пожежа відбулися у районі місцевого нафтопереробного заводу.