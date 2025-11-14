Новини
Ракурс
Світлана Гринчук, фото: Wikimedia Commons

Комітет Ради підтримав відставку Гринчук

14 лис 2025, 16:45
999

Комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністра України Юлії Свириденко щодо звільнення Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів.

За відповідне рішення проголосував 21 член комітету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Мою постанову відповідно відхилили, але і я не заперечую) По конфлікту інтересів теж цікаве формулювання)))) Запитав що саме то за «конфлікт інтересів»? Ніхто не знає, — зазначив він.

Раніше Железняк повідомляв, що щодо Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка є відразу три постанови на звільнення:

  1. подання на звільнення від премʼєр міністра Свириденко «у звʼязку з наявним конфліктом інтересів»;
  2. заяви на звільнення за власним бажанням;
  3. постанова від Железняка з формулюванням «за корупцію».

Джерело: Ракурс


