Комітет Ради підтримав відставку Гринчук

Світлана Гринчук, фото: Wikimedia Commons
Комітет Верховної Ради з питань енергетики підтримав подання премʼєр-міністра України Юлії Свириденко щодо звільнення Світлани Гринчук з посади Міністра енергетики у звʼязку з конфліктом інтересів.
За відповідне рішення проголосував 21 член комітету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Мою постанову відповідно відхилили, але і я не заперечую) По конфлікту інтересів теж цікаве формулювання)))) Запитав що саме то за «конфлікт інтересів»? Ніхто не знає, — зазначив він.
Раніше Железняк повідомляв, що щодо Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка є відразу три постанови на звільнення:
- подання на звільнення від премʼєр міністра Свириденко «у звʼязку з наявним конфліктом інтересів»;
- заяви на звільнення за власним бажанням;
- постанова від Железняка з формулюванням «за корупцію».