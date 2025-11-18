РФ атакувала ракетами Берестин на Харківщині. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n210345-okupanty-obstrilyaly-raketamy-berestyn-zagynula-17-richna-divchyna-ie-poraneni.html

Ракурс

Армія Росії завдала ударів по місту Берестин у Харківській області.

У ніч на вівторок, 18 листопада, окупанти завдали цьому населеному пункту ракетних ударів. Внаслідок обстрілу постраждали люди, серед них були підлітки. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, згодом у лікарні померла 17-річна дівчина, яка отримала важкі травми. Ще дев’ятеро осіб постраждали, сімох з них довелося госпіталізувати з вибуховими травмами. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих є 16-річний хлопець.

Наразі не інформували, скільки ракет випустив ворог. Перед атакою на Харківщині оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль в області.

Нагадаємо, в ніч на 17 листопада росіяни завдали ракетних ударів по місту Балаклія Харківської області. Внаслідок влучання були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та дитячий садок. Тоді троє осіб загинули, а 15 дістали поранення.