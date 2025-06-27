У місті Самар зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

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У місті Самар Дніпропетровської області зросла кількість жертв сьогоднішнього російського ракетного удару.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих. У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час обстрілу. Про це керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар, — зазначив очільник області й висловив співчуття сім’ям загиблих.

Травми та поранення дістали 25 осіб. У тяжкому стані перебувають четверо постраждалих.

У місті Самар два наступні дні, 28 і 29 червня, оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Міський голова Сергій Рєзнік поінформував, що розважальні заходи будуть скасовані, а державні прапори — приспущені.

Наразі усіх необхідні служби безперервно працюють на місці влучань. Рятувальники продовжують розбирати завали, а медики борються за поранених.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині. Повітряні сили ЗСУ заявляли про загрозу балістики. Раніше влада заявляли про чотирьох загиблих та 17 поранених.