Генштаб спростовує заяви рашистів про нібито захоплення Куп’янська

Рашисти заявили про нібито захоплення міста Куп'янська на Донеччині

Ракурс

Начальник генштабу РФ Валерій Герасімов у доповіді російському диктатору Володимиру Путіну вчора, 20 листопада, заявив нібито повне захоплення населених пунктів Куп’янськ Харківської області та Ямпіль на Донеччині.

Генштаб ЗСУ спростовує цю заяву рашистів.

Керівництво держави-терориста продовжує продукувати дешеві інформаційні провокації. Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста, — наголошується в повідомленні прес-служби Генштабу.

Схожа ситуація і з Ямполем. У районі населеного пункту тривають пошуково-ударні дії наших військ, — додали у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що російська пропаганда місяць тому уже «возила» журналістів до Куп’янська і Покровська.

Чергова інформаційна брехня російського Генштабу спрямована лише на те, щоб приховати критичні втрати російської армії, яку женуть у постійні «м'ясні» штурми, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що також не відповідає дійсності заява рашистів про нібито захоплення 80% міста Вовчанська на Харківщині та 70% міста Покровська:

у Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові;

організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів;

штурмові групи окупантів та місця їхнього накопичення виявляються та знищуються.