У Генштабі спростовують заяви росіян про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська

Сили оборони продовжують вести оборонні операції на складних ділянках, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n210632-u-genshtabi-sprostovuut-zayavy-rosiyan-pro-zahoplennya-pokrovska-vovchanska-ta-kup-yanska.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ спростовує заяви російського керівництва про нібито захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська.

Відповідне повідомлення сьогодні, 2 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу.

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про «захоплення» цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності, — вказано в повідомленні.

Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео «флаговтик» з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів, — додали у Генштабі.

Зазначається, що:

у Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів, зокрема зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста;

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного;

напруженою залишається ситуація у Вовчанську. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БПЛА й артилерію. Однак українські військові стійко утримують позиції.

Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне — вони будуть знищені Силами оборони України, — наголошують у Генштабі.

Нещодавно прес-служба Кремля повідомила, що російське військове командування доповіло диктатору Володимиру Путіну про нібито взяття під контроль Покровська та Вовчанська.