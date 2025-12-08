Новини
В Україні продовжують застосовувати графіки відключення електроенергії, фото:

До чотирьох черг відключень електроенергії застосовуватимуть 9 грудня — Укренерго

8 гру 2025, 18:30
В Україні завтра, 9 грудня, в усіх регіонах застосовуватимуть обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від двох до чотирьох черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, вдень у кількох регіонах України задіяли аварійні відключення електроенергії.

Джерело: Ракурс


