Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжают применять графики отключения электроэнергии
До четырех очередей отключения электроэнергии будут применять 9 декабря — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n210749-do-chetyreh-ocheredey-otklucheniya-elektroenergii-budut-primenyat-9-dekabrya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 9 грудня, в усіх регіонах застосовуватимуть обмеження споживання
електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від двох до чотирьох черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».
Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, вдень у кількох регіонах України задіяли аварійні відключення електроенергії.