https://racurs.ua/n210745-avariynye-otklucheniya-vvedeny-v-neskolkih-regionah-ukrenergo.html

Ракурс

У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це сьогодні, 8 грудня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, — наголошують у компанії.

Зазначається, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі

Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, споживайте її ощадливо! — закликають в «Укренерго».

Прес-служба ДТЕК інформує про запровадження екстрених відключень на Дніпропетровщині.

Раніше в «Укренерго» повідомляли, що сьогодні в усіх регіонах сьогодні діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення обсягом від 2,5 до чотирьох черг.

Зазначається, що рашисти з початку року здійснили вісім масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.