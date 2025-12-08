Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російських загарбників, скріншот відео
Зачищення лісів дронами на Лиманському напрямку показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n210752-zachyschennya-lisiv-dronamy-na-lymanskomu-napryamku-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Українські дрони зачищають від ворога ліси на Лиманському напрямку.
Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.
Ворожі групи уперто сунуть на Лиманські ліси, але там, де вони думають знайти укриття, їх зустрічають пілоти FPV батальйону SIGNUM із 53 механізованої бригади. Шансів врятуватися у окупантів немає, — вказано в описі відео.
На відео показані моменти завдання ударів по ворожій піхоті, зняті камерами FPV-дронів.