Українські дрони зачищають від ворога ліси на Лиманському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Ворожі групи уперто сунуть на Лиманські ліси, але там, де вони думають знайти укриття, їх зустрічають пілоти FPV батальйону SIGNUM із 53 механізованої бригади. Шансів врятуватися у окупантів немає, — вказано в описі відео.