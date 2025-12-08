Новости
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Зачистку лесов дронами на Лиманском направлении показали ВСУ (ВИДЕО)

8 дек 2025, 20:38
999

Українські дрони зачищають від ворога ліси на Лиманському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 8 грудня, опублікувала прес-служба Сухопутних військ ЗСУ.

Ворожі групи уперто сунуть на Лиманські ліси, але там, де вони думають знайти укриття, їх зустрічають пілоти FPV батальйону SIGNUM із 53 механізованої бригади. Шансів врятуватися у окупантів немає, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів по ворожій піхоті, зняті камерами FPV-дронів.

Источник: Ракурс


Загрузка...

