Семерых гражданских расстреляли российские солдаты в Покровске

У Покровську на Донеччині двоє російських солдатів 21 грудня розстріляли сімох цивільних осіб.
Про це повідомляється у Telegram-каналі проекту «Хочу жить» (українського держпроекту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими).
Злочин скоїли військові російського 30-го ОМСБр (в/ч 45863) — Рінат Галімзянов та Олексій Агафонов, котрі в ніч на 21 грудня увірвалися до підвалу будинку, де ховалися цивільні:
- до солдатів вийшли батько та син — Олександр та Ярослав Завадські, у яких російські військовослужбовці вимагали алкоголю. Коли їм відповіли, що алкоголю у підвалі немає, росіяни відкрили вогонь та вбили батька та сина;
- після цього, спустившись у підвал, російські солдати вбили сім’ю, що знаходилася там — Дмитра Гулька, Оксану Гулько, їхнього сина Дмитра і матір Оксани — Надію;
- також був убитий чоловік на ім’я Олександр, а ще один — Петро Меронцев — був поранений і вдав мертвого. Після того як росіяни пішли, Меронцеву вдалося вилізти з підвалу та втекти;
- після страти російські солдати повідомили командиру (позивній «Вуду»), що нібито знищили диверсійно-розвідувальну групу ЗСУ, а сам будинок підпалили;
- 23 грудня, завдяки свідкові, що вижив, Агафонов і Галімзянов були затримані й етаповані в Селидове.
Судячи з того, що ситуація не набула розголосу, вбивство намагатимуться зам’яти, — зазначають у «Хочу жить».
Кілька днів тому також стало відомо, що 22 грудня російські військові з 30-ї ОМСБр зґвалтували жительку Покровська Вікторію Швайко та катували й вбили її чоловіка, про що жінка згодом дала свідчення дізнавачу російської військової поліції.