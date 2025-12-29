Рашисты снова расстреляли пленных украинцев, фото: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n211146-rashisty-rasstrelyali-dvuh-plennyh-ukrainskih-voennyh-v-doneckoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Черговий випадок розстрілу рашистами полонених українських військових стався на у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що 27 грудня під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району російські загарбники взяли у полон двох військовослужбовців ЗСУ, які виконували бойове завдання на одній із позицій.

Окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного із них частково роздягнутися, після чого розстріляли обох обеззброєних захисників. Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг й з другого вже вбитого оборонця, — розповіли у прокуратурі.

У ОГП наголошують, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодесу).