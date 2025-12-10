Росія узаконила масове вилучення житла на окупованих територіях України. Фото:

Країна-агресор Росія узаконила масове вилучення житла на окупованих територіях України.

Влада РФ ухвалила закон, що дозволяє окупаційним адміністраціям оголошувати житло на окупованих українських територіях «нічийним» і передавати його новим користувачам. Експропріація діятиме до 2030 року — фактично синхронно з політичним циклом у Кремлі. Про це Центр протидії дезінформації 10 грудня повідомив у Telegram.

Попри те, що практика «віджиму» житла через фіктивну «безгосподарність» існувала на ТОТ давно, тепер кремль підняв її на федеральний рівень. За процес відповідають конкретні чиновники в московських кабінетах, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ не містить чітких критеріїв «безхазяйності», тож під загрозою опиняються як люди, які виїхали через війну, так і ті, хто залишився вдома. Відібрані квартири та будинки росіяни планують розподіляти між військовими, силовиками та чиновниками з РФ, яких завозять в окупований регіон.

Нагадаємо, у вересні на тимчасово окупованих територіях Луганщини голова окупаційної адміністрації Леонід Пасічник підписав указ про заборону використання супутникових антен, які дозволяють дивитися українські канали.