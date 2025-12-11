Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти намагалися видати себе за цивільних, фото: РІА «Новости»

Переодягнуті в цивільне рашисти намагалися проникнути в тил українських військових на Гуляйпільському напрямку

11 гру 2025, 13:35
999

На Гуляйпільському напрямку російські військові знову вдалися до заборонених методів ведення війни.

Про це сьогодні, 11 грудня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

До позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі, яка певний час вела спостереження за нашими силами, а згодом, користуючись складними погодними умовами, спробувала обійти позиції та проникнути в тил, — розповіли в ДПСУ.

Зазначається, що таке маскування не допомогло рашистам.

Під час пересування в них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті група противника у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у знищених нападників виявили форму збройних сил рф, — зазначили в ДПСУ.

У Держприкордонслужбі наголошують — такі дії в міжнародному гуманітарному праві є тяжким порушенням і кваліфікуються як перфідія, тобто умисне видавання себе за цивільних або інших захищених осіб з метою отримання військової переваги.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів