Кремль заявив про готовність Путіна до переговорів із Францією

https://racurs.ua/ua/n211004-kreml-zayavyv-pro-gotovnist-putina-do-peregovoriv-iz-franciieu.html

Ракурс

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін готовий до діалогу із президентом Франції Еммануелем Макроном.

«[Макрон] сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, мабуть, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є взаємна політична воля, то це можна лише позитивно оцінити», — сказав Пєсков в інтерв’ю РІА «Новости», опублікованому вранці 21 грудня.

Вже за кілька годин в адміністрації Макрона привітали готовність Москви до діалогу і заявили, що вже найближчими днями «ухвалять рішення про найкращий спосіб подальших дій».

При цьому в Єлисейському палаці наголосили, що будь-які переговори з Росією вестимуться в умовах «повної прозорості» для президента України Володимира Зеленського та європейських союзників.