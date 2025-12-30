Путін підписав указ про «спеціальні збори» резервістів

У Росії готують «спеціальні військові збори», фото: kremlin.ru

Ракурс

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про проведення у 2026 році «спеціальних зборів» росіян, які перебувають у мобілізаційному резерві.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомила «Російська служба BBC».

Згідно з указом, збори будуть проводитися для «забезпечення захисту критично важливих об'єктів та інших об'єктів життєзабезпечення».

Указ набирає чинності відсьогодні.

У листопаді голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявляв, що в резерві на той момент перебували близько 30 тис. осіб, але є «рішення верховного головнокомандувача про кратне нарощування кількості».

Раніше у російському Міноборони заявляли, що резервістів нібито хочуть спрямовувати на захист нафтопереробних заводів та інших об'єктів енергетики від дронів.

Нагадаємо, на початку листопада Путін підписав закони про призов до російської армії протягом усього року та «спеціальні збори» резервістів.

Джерело: «Російська служба BBC»