Російські загарбники за добу втратили тисячу осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n211199-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-tysyachu-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 207 тис. 910 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 481 танк;
- 23 тис. 845 бойових броньованих машин;
- 35 тис. 642 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 586 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 266 одиниць засобів ППО;
- 434 літаки;
- 347 гелікоптерів;
- 97 тис. 684 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 136 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 72 тис. 247 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 35 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3 тис. 495 обстрілів, зокрема 62 з РСЗВ та 5 тис. 791 ударів дронами-камікадзе.
Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по таких населених пунктах:
- Великомихайлівка Дніпропетровської області;
- Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.
Авіація та артилерія Сил оборони за минулу добу уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БПЛА.