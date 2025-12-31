Рашисти за добу втратили тисячу осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 207 тис. 910 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. осіб. Про це сьогодні, 31 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 481 танк;

23 тис. 845 бойових броньованих машин;

35 тис. 642 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 586 одиниць РСЗВ;

1 тис. 266 одиниць засобів ППО;

434 літаки;

347 гелікоптерів;

97 тис. 684 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 136 крилатих ракет;

28 кораблів/катерів;

два підводні човни;

72 тис. 247 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 35 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав трьох ракетних та 58 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 165 керованих авіабомб, здійснив 3 тис. 495 обстрілів, зокрема 62 з РСЗВ та 5 тис. 791 ударів дронами-камікадзе.

Росіяни завдавали авіаударів, зокрема по таких населених пунктах:

Великомихайлівка Дніпропетровської області;

Залізничне, Бойкове, Різдвянка, Воздвижівка, Святопетрівка, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області.

Авіація та артилерія Сил оборони за минулу добу уразила чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один артилерійський засіб, один склад та один пункт управління БПЛА.