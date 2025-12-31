Наслідки російської атаки у Білій Церкві, фото: Микола Калашник

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, знову завдали удару по Білій Церкві на Київщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей:

чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови;

у жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес.

Обом постраждалим необхідну медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Також пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна, понівечені балкони.