Наслідки російської атаки у Білій Церкві, фото: Микола Калашник
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, знову завдали удару по Білій Церкві на Київщині.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей:
- чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови;
- у жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес.
Обом постраждалим необхідну медичну допомогу на місці, без госпіталізації.
Також пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна, понівечені балкони.
Мета ворога не змінюється — залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б'є по мирних будинках, несе страх і руїну, — наголосив Калашник.