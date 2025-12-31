Новини
Наслідки російської атаки у Білій Церкві, фото: Микола Калашник

У Білій Церкві внаслідок нічної російської атаки поранено двох людей (ФОТО)

31 гру 2025, 11:07
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 грудня, знову завдали удару по Білій Церкві на Київщині.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей:

  • чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови;
  • у жінки 1977 року народження — гостра реакція на стрес.

Обом постраждалим необхідну медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

Також пошкоджені два багатоповерхові житлові будинки — вибиті вікна, понівечені балкони.

Мета ворога не змінюється — залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б'є по мирних будинках, несе страх і руїну, — наголосив Калашник.

Наслідки російської атаки у Білій Церкві, фото: Микола Калашник

Джерело: Ракурс


